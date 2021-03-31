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بعد تألقه.. نجم الأهلي يرفض الدكة ويتمسك بالمشاركة أساسيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمسك محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي بالمشاركة الاساسية في المباريات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية.

وطالب اللاعب من الجهاز الفني ضرورة منحه الفرصة كاملة بعدما نجح في تجربته مع المنتخب الوطني لكرة القدم عندما سجل أحد الاهداف الأربعة في مرمى جزر القمر في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا والتي انتهت لصالح المنتخب الوطني برباعية نظيفة. 

وشدد «شريف» على ان عدم انتظام مشاركته في المباريات المقبلة سيؤدي لفقدان فرصته مع المنتخب الوطني .

وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على نظيره جزر القمر، برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون.

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