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خاص..بسنت النبراوي تعتذر عن مسلسل "موسى" لهذا السبب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت الفنانة بسنت النبراوي ندوة خاصة لـ"الفجر الفني" وتحدثت من خلالها عن أعمالها الفنية المقبلة وتفاصيل أعمالها السابقة.

وكشفت "النبراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن اعتذارها عن مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان وذلك بسبب طارئة تعرضت لها.

وأضافت أنها كانت تتمنى العمل مع محمد رمضان ومحمد سلامة ولكن الظروف لم تتناسب معها في هذا الوقت.

مسلسل «موسي» بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون.

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