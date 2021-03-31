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وزير الأثار يكشف موعد انطلاق موكب المومياوات الملكية (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العمل جاري على قدم وساق للتجهيز لحفل موكب المومياوات الملكية السبت المقبل.

وأوضح "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه من المقرر عرض فيلم وثائقي خلال الحفل، مشيرا إلى أنه جاري مراجعة الأغاني والألحان التي ستعرض خلال الحفل.

وأشار إلى أن الموسيقى لن تخرج عن إطار الجدية والوطنية حيث ستنظم دار الأوبرا كافة العروض، مؤكدا أن مختلف نواحي الحياة في الحضارة الفرعونية كانت قائمة على الموسيقى.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن عدد من فناني مصر سيشاركون في حفل المومياوات الملكية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يتفقد استعدادات الحفل باستمرار.

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