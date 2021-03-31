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إبراهيم عيسى مع اقتراب شهر رمضان: كورونا لا يزال حاضرا ولا يمكن التعامل معه باستخفاف (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن وباء كورونا لا يزال حاضرًا وشاغلًا بقوة وخطر ولا يمكن التعامل معه باستخفاف أو تعود خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "وزيرة الصحة أكدت على ضرورة الحذر من الأيام القادمة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان".

وتابع "طقوس المصريين في شهر رمضان لن تجدها في أي دولة إسلامية أخرى، رمضان شهر البهجة والبركة والإقبال على الحياة والعبادة بالفرح والبهجة في شهر رمضان المصري".

واستطرد "هذه الحالة المصرية في شهر رمضان قد يكون لها آثار خاصة بكورونا، وهو ما جعل الحكومة تحذرنا من التمادي من التعايش مع كورونا في رمضان".

وأوضح "أن التحذيرات جاءت بعدما زادت الإصابات في الأسبوع الثاني من رمضان، وزاد معدل الوفيات في الأسبوع الثالث"، مناشدًا كل المصريين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

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