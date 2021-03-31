مستشار مفتى الجمهورية: ختان الإناث يضر بالمرأة ولا يفيدها

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الطب يتطور تطور هائل مذهل كل يوم، لافتًا إلى أن هذا التطور أظهر حقائق علمية يتحدث عنها منها ختان الإناث.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن الايلام النفسي أشد شيء تشعر به الفتاة خلال تعرضها للختان، وهذا يسبب لها عقدة نفسية كبيرة.



وأوضح أن ختان الإناث يضر بالمرأة ولا يفيدها، مشيرا إلى أنه يسبب مشاكل نفسية وبدنية للفتاة.



ووجه مستشار مفتى الجمهورية، رسالة لأهالي الفتيات: "اتقوا الله في بناتكم، وحافظوا على نفسيتهم، ويجب أن نسير خلف الأطباء في هذا الأمر، ولابد أن يدخل في المقررات التعليمية من أجل توعية الفتيات بخطورة الختان".