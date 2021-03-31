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"الدبيبة": أمن مصر المائي والقومي جزء من الأمن القومي الليبي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، أن ‏الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، على دعم ليبيا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة والدفع نحو الوصول لحل عادل للجميع.

وأعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية دعمها لموقف القاهرة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وحفظ حقوقها المائية، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن قضية المياه خط أحمر بالنسبة لمصر.

كان السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكيلي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم استئناف التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي قريبًا وأن أديس أبابا ملتزمة بالتفاوض وفق الحلول السلمية.

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