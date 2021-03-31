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من القرية إلى رئاسة وزراء مصر.. تعرف على مسيرة "رئيس وزراء الغلابة"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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توفي رئيس وزراء الأسبق كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.

لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.

تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن الراحل، حيث أشار التقرير، إلى أنه حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية، كما شغل منصب المحافظ مرتين بين 1976 و1977، بعدها أصبح مديرا لمعهد التخطيط القومي، وفي عام 1982 أصبح وزيرا للتخطيط، ثم نائبا لرئيس الوزراء عام 1986.

كما تولى رئاسة اللوزراء في فترتين مختلفتين، الأولى من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999 أثناء فترة حكم مبارك، ثم طرح اسمه بقوة عقب ثورة يناير 2011، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل حكومة انتقالي حتى يونيو 2012، وأصبح في يوليو 2013 مستشارا للشئون الاقتصادية للرئيس المؤقت عدلي منصور.

وصدرت له عدة كتب.. "صمت الجنزروي ولم يصمت الإعلام" يوليو 2013.. "طريقي: سنوات الحلم والصدام والعزلة من القرية إلى رئاسة الوزراء"2013، مصر والتنمية 2013، كما أن شخصيات سياسية وعامة نعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مقدمتهم الرئيس عبدالقتاح السيسي، مؤكدا أنه صاحب يد بيضاء في شتى المجالات.

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