من القرية إلى رئاسة وزراء مصر.. تعرف على مسيرة "رئيس وزراء الغلابة"

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من القرية إلى رئاسة وزراء مصر.. تعرف على مسيرة "رئيس وزراء الغلابة"
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:52 م
أمنية فوزي
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توفي رئيس وزراء الأسبق كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.
لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.
تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن الراحل، حيث أشار التقرير، إلى أنه حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية، كما شغل منصب المحافظ مرتين بين 1976 و1977، بعدها أصبح مديرا لمعهد التخطيط القومي، وفي عام 1982 أصبح وزيرا للتخطيط، ثم نائبا لرئيس الوزراء عام 1986.
كما تولى رئاسة اللوزراء في فترتين مختلفتين، الأولى من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999 أثناء فترة حكم مبارك، ثم طرح اسمه بقوة عقب ثورة يناير 2011، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل حكومة انتقالي حتى يونيو 2012، وأصبح في يوليو 2013 مستشارا للشئون الاقتصادية للرئيس المؤقت عدلي منصور.
وصدرت له عدة كتب.. "صمت الجنزروي ولم يصمت الإعلام" يوليو 2013.. "طريقي: سنوات الحلم والصدام والعزلة من القرية إلى رئاسة الوزراء"2013، مصر والتنمية 2013، كما أن شخصيات سياسية وعامة نعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مقدمتهم الرئيس عبدالقتاح السيسي، مؤكدا أنه صاحب يد بيضاء في شتى المجالات.
لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل، ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.
تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن الراحل، حيث أشار التقرير، إلى أنه حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية، كما شغل منصب المحافظ مرتين بين 1976 و1977، بعدها أصبح مديرا لمعهد التخطيط القومي، وفي عام 1982 أصبح وزيرا للتخطيط، ثم نائبا لرئيس الوزراء عام 1986.
كما تولى رئاسة اللوزراء في فترتين مختلفتين، الأولى من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999 أثناء فترة حكم مبارك، ثم طرح اسمه بقوة عقب ثورة يناير 2011، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل حكومة انتقالي حتى يونيو 2012، وأصبح في يوليو 2013 مستشارا للشئون الاقتصادية للرئيس المؤقت عدلي منصور.
وصدرت له عدة كتب.. "صمت الجنزروي ولم يصمت الإعلام" يوليو 2013.. "طريقي: سنوات الحلم والصدام والعزلة من القرية إلى رئاسة الوزراء"2013، مصر والتنمية 2013، كما أن شخصيات سياسية وعامة نعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مقدمتهم الرئيس عبدالقتاح السيسي، مؤكدا أنه صاحب يد بيضاء في شتى المجالات.
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