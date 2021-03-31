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كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
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نعي الأستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، والدكتور مصطفي السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وتوجهت الكلية، بالعزاء لأسرته، داعية للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وأوضح الدكتور مصطفي السعداوي، أنه أثناء انعقاد لجنة الحكم علي رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة المنيا أبلغ الأستاذ الدكتور عمر سالم رئيس اللجنة بوفاة الدكتور الجنزوري فطلب من الحضور الوقف حدادا وقراءة الفاتحة على روح الدكتور الجنزوري.

كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري
كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري
كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري
كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري
كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري
كلية حقوق المنيا تنعى الدكتور كمال الجنزوري

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