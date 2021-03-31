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مستشار مفتى الجمهورية: الزواج المبكر محرم ومجرم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الزواج المبكر من الناحية الشرعية هو تزويج فتاة غير مؤهلة وتحتاج من يتابع تربيتها، ولم تصل إلى حد البلوغ.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن القانون قيد المباح، حيث أنه لا يقل سن الفتاة التي تتزوج عن 18 عاما، لأنه كان في الماضي من الممكن أن تتزوج الفتاة في عمر 13 عاما، وهذا مرتبط بالثقافة.

وأوضح مستشار مفتى الجمهورية، أنه لا يوجد مؤسسات دينية تؤيد الزواج المبكر، مؤكدًا أنه زواج محرم ومجرم من أجل المصلحة العامة.

وأشار إلى أن ختان الإناث وزواج القاصرات يظلمان الأنثى، لافتًا إلى أن الأمور المتعلقة بالثقافات ينبغي أن يقتضي بمقتضيات العصر.

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