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الخارجية البريطانية تنوه بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نوه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بزراعة المملكة العربية السعودية 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة, التي جاءت ضمن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد.

وقال دومينيك راب في تصريح له اليوم إن : "المملكة المتحدة تثمن خطة المملكة العربية السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية كخطوة مهمة في طموحها المناخي".

وأضاف الوزير البريطاني أنه "بصفتنا نترأس قمة العمل المناخي 26 ، فإننا سنعمل مع المملكة العربية السعودية لدعم مساعيهم لحماية الكوكب".

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مبادرة السعودية دومنيك راب الخارجية البريطانيه

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