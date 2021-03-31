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إحالة الرئيس القانوني بـ"العربية لاستصلاح الأراضي" للمحاكمة العاجلة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:57 م
مـروة هيـكل
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قررت وزارة العدل في القضية رقم 25 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمد أبو سريع، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إسناد أي أعمال قانونية لكل من ولاء خالد محمد وعبد الحميد شعبان محمد ومها محمد عبد المنصف، المحامين بالقطاع القانوني مما ترتب عليه عدم وجود أعمال قانونية حال طلبها لإجراء التفتيش على أعمالهم.
وأنتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمد أبو سريع، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إسناد أي أعمال قانونية لكل من ولاء خالد محمد وعبد الحميد شعبان محمد ومها محمد عبد المنصف، المحامين بالقطاع القانوني مما ترتب عليه عدم وجود أعمال قانونية حال طلبها لإجراء التفتيش على أعمالهم.
وأنتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
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