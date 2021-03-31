إحالة الرئيس القانوني بـ"العربية لاستصلاح الأراضي" للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 25 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات إدارية وقانونية.



وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جمال محمد أبو سريع، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لإستصلاح الأراضي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.



وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاعس عن إسناد أي أعمال قانونية لكل من ولاء خالد محمد وعبد الحميد شعبان محمد ومها محمد عبد المنصف، المحامين بالقطاع القانوني مما ترتب عليه عدم وجود أعمال قانونية حال طلبها لإجراء التفتيش على أعمالهم.



وأنتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.