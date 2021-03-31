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مفاجأة كبرى.. ألمانيا تسقط أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا المؤهلةى لمونديال قطر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 - 1 على مضيفه منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضا فوز أرمينيا 3 - 2 على ضيفتها رومانيا، وأيسلندا على مضيفتها ليشتنشتاين 4 - 1.

وانفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي مقدنيا الشمالية وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب أيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

وظهر منتخب ألمانيا بشكل باهت للغاية، وبدا نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى منتخب الماكينات خسارة مستحقة. وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق غوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي غوندوغان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء. وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.

من جانبه، واصل منتخب أرمينيا انطلاقته المثالية بالتصفيات، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه منتخب رومانيا في وقت سابق اليوم. جاء الشوط الأول ضعيفا، حيث اتسم بالهدوء وخلت خلال الفرصة الحقيقية للتهديف على عكس الشوط الثاني، الذي جاء مثيرا وظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى اللحظة الأخيرة. وتقدم منتخب أرمينيا عبر لاعبه إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 56، لكن منتخب رومانيا رد بهدفين حملا توقيع الكسندرو سيكالداو في الدقيقتين 62 و72. واضطر منتخب رومانيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جورجي بوشكاش في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل منتخب أرمينيا النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز فارازدات هارويان هدف التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل تيجران بارسيجيان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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