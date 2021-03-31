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إبراهيم عيسى: تصريحات الرئيس السيسي عن سد النهضة "حازمة"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسمة وحازمة فيما يخص ملء سد النهضة، قائلًا "لن يمس أحد جرعة ماء واحدة من مصر، وهو ما خلق حالة من الاعتزاز الوطني".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "أن مصر دائمًا من طلاب الحقوق ولن نكون أبدًا دعاه حرب ولكن نبحث عن السلام، إلا أن هناك همة وطنية واضحة في الدفاع عن الحق المصري".

وأوضح أن هناك موعد نهائي في يوليو، ومصر لن تسمح بأن يكون هناك ملء لسد النهضة، متابعًا: "لا نسمح بنقص قطرة مياه واحدة".

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