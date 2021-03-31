إنجلترا تخطف فوزا مثيرا من بولندا 2-1 في تصفيات المونديال

أفلت المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من كمين ضيفه البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وانتزع فوزاً ثميناً ومتأخراً 2-1 عليه اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وشهدت المجموعة نفسها اليوم أيضاً، فوز المنتخب المجري على مضيفه منتخب أندورا 4-1 ومنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب سان مارينو 2-0.

على إستاد ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، كان المنتخب الإنجليزي في طريقه لإهدار أول نقطتين في التصفيات، ولكنه أفلت بالفوز الثمين من خلال هدف في الوقت القاتل من المباراة.

وأهدر المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" فرصة حسم المباراة مبكراً، بعدما فشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول لتسجيل أكثر من هدف واكتفى بهدف وحيد سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وبدا أن المنتخب الإنجليزي دفع الثمن غالياً في الشوط الثاني، بعدما استغل المنتخب البولندي خطأ فادحاً من المدافع جون ستونز وسجل هدف التعادل بتوقيع جاكوب مودير في الدقيقة 58 ليكون الهدف الأول في شباك المنتخب الإنجليزي في ثلاث مباريات خاضها الفريق بالتصفيات الحالية حتى الآن.

ولكن المنتخب الإنجليزي انتزع الفوز الثمين بهدف سجله هاري ماغواير في الدقيقة 85 ليحافظ للفريق على العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة الأولى من التصفيات.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 9 تقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة.