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وزير الآثار: 400 كاميرا ومراسل ينقلون فعاليات نقل المومياوات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن حدث نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة يستهدف إبراز شكل القاهرة في مظهر حضاري جميل، والترويج لمتحف الحضارة وللحضارة المصرية بشكل عام.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم يقومون حاليًا بمراجعة الأغاني والاستعراضات التي ستعرض خلال الحفل، بمشاركة عدد من نجوم الفن.

وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تساهم في موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة السبت المقبل، والفاعلية لمدة ساعة ونصف، لافتًا إلى أن أكثر من 400 كاميرا ومراسل مصري وأجانب يغطون فعاليات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، موضحًا أن الحدث وعي سياحي وأثري للأجيال المقبلة، وبريق أمل جديد.

وأكد أن رؤية هذا الحدث حق أصيل لكل مواطن مصري، ولكل المواطنين حول العالم، لافتًا إلى أنهم رفضوا أن يقتصر الحدث على قنوات حصريًا بمقابل مادي، لافتًا إلى أن 220 قناة أجنبية تغطي فعاليات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

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