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موعد مباراة الزمالك والمولودية في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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بدأ العد التنازلي على إنطلاق مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر، المصيرية ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يونيو بالجزائر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، حصريا مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء 3 أبريل.

ويسعى الفارس الأبيض بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة السادسة، من أجل التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة  برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر ثانيا برصيد ثماني نقاط، فيما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

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مولودية الجزائر دوري ابطال افريقيا الزمالك

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