رئيس شعبة الأدوية: مدينة الدواء استكمالا لإنجازات الدولة المتعددة (فيديو)



قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، غدا، يعد أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية لإنجازها، واستكمالا للإنجازات المختلفة التي تتم حاليا على أرض الواقع.



وقال عوف، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، إن "الدواء من الأسلحة الهامة ومن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، واستخدامنا له في تزايد سنويا، واعتمادنا على الدواء الوطني في ظل أزمة كورونا كان له دورا رئيسيا في احتواء الأزمة".



تابع: "إنتاجنا يغطي حاليا 85% من احتياجاتنا، ومدينة الدواء توفر الكثير لمصر، وتغطي الـ15% الباقية التي نحتاجها من الخارج، ومن أهم أهدافها التصدير في الفترة المقبلة لتغذية قارة إفريقيا وشرق أوروبا ودول الخليج ومناطق أخرى".



