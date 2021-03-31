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البورصة الأمريكية تحقق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
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حققت البورصة الأمريكية أفضل أداء شهري منذ فبراير في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان الرئيس جو بايدن خطة البنية التحتية.

ويعترم الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن خطة للبنية التحتية تتجاوز تريليوني دولار في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 517 ألف وظيفة خلال الشهر الجاري، بأكبر وتيرة منذ سبتمبر .

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب شهرية وفصلية قوية، بدعم توزيع لقاح كورونا والتحفيز المالي.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 32981 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 6.6 بالمائة، وفصلية بنسبة 7.8 بالمائة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3972 نقطة، ليحقق مكاسب شهرية وفصلية بنحو 4.3 بالمائة، و5.8 بالمائة على التوالي

وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 13246 نقطة، ليسجل مكاسب شهرية وفصلية بنسبة 0.4 بالمائة، و2.8 بالمائة على الترتيب.

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