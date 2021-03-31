إبراهيم عيسى: نستورد 90% من الأدوية.. وجائحة كورونا كشفت الأزمة (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألمانيا هي أول دولة في العالم تُصدر الأدوية، وسويسرا في المركز الثاني، حيث إن الدول المتقدمة سياسيًا واجتماعيًا هي التي يتم بها صناعة جيدة للأدوية، موضحًا أن ميزانية البحث العلمي في العالم 15% للأدوية، وأمريكا تملك 58% من ميزانية البحث العلمي في العالم بخصوص أبحاث الدواء.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لا تمتلك المادة الفعالة للأدوية، حيث إنها فقط تقوم بتحويل المادة الفعالة والتعبئة، مشددًا على أن مصر بها 185 مصنع للأدوية أثنين فقط بها تحكم في المادة الفعالة.

وأوضح أن مصر لم تنتج أدوية مبتكرة، فقط تتعامل مع النسخ المماثلة للأصلية، حيث إن 6% من منتجي الدواء في مصر قطاع حكومي و94% قطاع خاص، لافتًا إلى أن مصر في المركز الثاني في المنطقة بخصوص استهلاك الأدوية.



وأشار إلى أن مصر صاحبة المركز الخامس عربيًا في صادرات الأدوية والـ68 في العالم بـ271 مليون دولار، كما أنها تستورد 90% من المواد الخام للأدوية بـ2 مليار و600 مليون دولار، وتستورد 9 أضعاف ما نصدره، مؤكدًا أن مصر تعيش على استيراد الأدوية، وأزمة كورونا كشفت أزمة الأدوية من خلال زيادة أكبر في الواردات.



وتابع عيسى "الاستثمار الأجنبي في صناعة الأدوية في مصر وصل لـ69%"، وهناك 350 منشأة صناعة مستحضرات الدواء و84 ألف عامل وعدد الصيادلة وصل 216 ألف صيدلي، كما أن هناك عدد مفرط في الصيادلة وهذا تخطيط خاطئ".