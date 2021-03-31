Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس: مليار دولار حجم التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:11 م
كساب أحمد
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة كبير للغاية، معقبًا: " حجم التعويضات سيزيد عن مليار دولار، ودا حق البلد ومش هنفرط في مليم".

وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ازمة قناة السويس اكدت على ان لا يوجد أي ممر منافس للقناة، معقبً:" لو في ممر بديل كانت السفن ما أنتظرتش، احجنا مشم ملاحقين على السفن".

وتابع ان التحقيقات بدأت اليوم مع السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن الصندق الأسود بالسفينة يسجل كل شيء يحدث على السفقينة، وسيتم تفريغه الآن لمعرفة الخطأ الذي حدث.

ولفت إلى ان الشخص الذي يقوم بالتحقيق خبراء من هيئة قناة السويس، لافتَا إلى أن لجنة التحقيق مكونة من خبير تعويضات، ومهندس، وخبير قانوني، وبحار.

أخبار تهمك

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلامي شريف مدكور يروي تجربته بعد تلقي لقاح كورونا

منذ ساعة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 8 ساعات

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ 42 دقيقة

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 15 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان