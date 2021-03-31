جمال عبدالرحيم في زيارة لـ"الفجـر": أتمنى أن يتحول اجتماع العمومية لـ"عُرس ديمقراطي"

زار الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي.



وقدّم "عبدالرحيم" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجها.



وقال "عبدالرحيم" إن الفصل التعسفي تحول إلى ظاهرة خطيرة في الأعوام السابقة، وهو ما يحتاج إلى تفعيل قانون النقابة، وميثاق الشرف الصحفي للحفاظ على حقوق الزملاء.



وأضاف أن إغلاق الصحف تحول إلى ظاهرة خطيرة ومرعبة؛ فقد شهدت السنوات الماضية إغلاق العديد من الصحف المهمة منها التحرير والجماهير والصباح والعالم اليوم والخميس، ومن قبل إغلاق العديد من الصحف الحزبية الكبيرة، منها الشعب والأحرار والعربي والحقيقة والغد والجيل والجمهوري الحر والأمة، والتي كان يعمل بها الزميل العزيز محمد عبدالرحمن الذي فقدناه مؤخرًا، وهو ما أدى إلى تسريح العشرات من الزميلات والزملاء، مشددًا على خطورة الأمر الذي يحتاج إلى جهود كبيرة من مجلس النقابة المقبل لمساندة الزملاء، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.



وأكد "عبدالرحيم" أن الصحافة الورقية في مأزق خطير جدًا فبالأمس كانت رائدة تنتج وتبدع وتبادر وتبتكر وتؤثر في الرأي العام المصري و العربي، بل والعالمي، واليوم صارت تصارع من أجل البقاء والاستمرار، لافتًا إلى أن مستقبل الصحافة الورقية مرتبط بقدرتها على التطور ومجاراة الصحافة الإلكترونية، عن طريق الاهتمام بما وراء الخبر من تحليل ومتابعات وحوارات وآراء.



وتمنى "عبدالرحيم" أن يتحول اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى عُرس ديمقراطي، يستعيد خلاله الكيان النقابي بوحدة الصحفيين دوره، وأن يكون نقطة انطلاق لبدء التغيير الجذري لأوضاع الصحافة والصحفيين، وأن نتعاون جميعًا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة جميع الزميلات والزملاء واللجنة المشرفة على الانتخابات والجهاز الإداري.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.