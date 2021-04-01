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ما مصير المتحف المصري بعد نقل المومياوات؟ "الأعلى للآثار" يجيب

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن كل المسؤولين حاليا موجودين داخل القاعة الرئيسية بمتحف الحضارة، لمتابعة آخر الاستعدادات لموكب الذهبي للمومياوات السبت المقبل لوضع اللمسات الأخيرة.

وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن 1600 قطعة تحكي قصة مصر منذ قبل التاريخ في القاعة المركزية بمتحف الحضارة، مشيرا إلى أن متحف الحضارة سيعرض قطع آثرية للمرة الأولى.

ولفت إلى أن متحف الحضارة سيضم ثان أقدم مومياء لشاب يعود إلى أكثر من 35 ألف سنة تم اكتشافها في نزلة خاطر بسوهاج.

وتابع أن القاعة الرئيسية لمتحف الحضارة من المقرر أن تضم 20 مومياء ملكية، موضحا أنه تم وضع المومياوات داخل كبسولة مزودة النيتروجين للحفاظ عليها وسيتم عرضها في الموكب في صندوق خشبي.

وكشف أن مدة مرور الموكب الذهبي للمومياوات السبت المقبل أكثر من ساعة، مضيفا أن سيتم إطلاق 21 طلقة تحية لملوك مصر العظام، مشيرا إلى كل المؤسسات العلمية والآثرية أعلنت اهتمامها بحدث الموكب الذهبي للمومياوات.

وعن مصير المتحف المصري بالتحرير بعد نقل المومياوات، قال إن جميع التماثيل الملكية مستمرة في المتحف المصري، بالإضافة إلى 100 ألف قطعة آثرية، بينما الراغبون في مشاهدة المومياوات يقصدون متحف الحضارة.

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