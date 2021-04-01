Advertisements

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:22 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إثيوبيا لديها تناقض في خطابها وبين المعنى الحقيقي الذي تعنيه من وراء خطابها.

وأضاف "رسلان" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء أن التصريحات الإثيوبية التي قالت أنه لن يمس كوب ماء واحد في مصر كانت كاذبة.

وتابع: "إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع، وهي تريد الهيمنة المطلقة للسيطرة على النهر كي يتحول إلى بحيرة مثلما قال رئيس الوزراء السابق بعد الملء الأول الآن تحول النهر الأزرق إلى بحيرة إثيوبية".

واستطرد: "التصريحات الإثيوبية سمتها الأساسية هو الاختلاف، وهي تريد التحكم في تدفقات النهر والتحكم في الفتح والإغلاق وهو ما يعطيها قوة سياسية كبيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الفجر أبراهيم عيسى

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نرمين الفقي تحرص على نعي المخرج الراحل هانى اسماعيل

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 17 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

مانشستر سيتي يستقر على بديل أجويرو

منذ نصف ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة: أحد لاعبي الزمالك الكبار قال لوافد جديد "ايه اللي جابك هنا؟"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

ما مصير المتحف المصري بعد نقل المومياوات؟ "الأعلى للآثار" يجيب

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. مجزرة كبرى في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. مصر ترد على بيان إثيوبيا: مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً

خبير: إثيوبيا تعلن الحرب على مصر.. وهي السبب في فشل المفاوضات

عضو سابق باللجنة السودانية لسد النهضة: مصر استنفذت كافة السبل السلمية

اتهام مصر والسودان بتعطيل المفاوضات.. آخر استفزازات إثيوبيا بشأن سد النهضة

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

اكتمال الملء الثاني في هذا الموعد ورسالة مصرية مهمة.. آخر مستجدات سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان