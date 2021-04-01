رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إثيوبيا لديها تناقض في خطابها وبين المعنى الحقيقي الذي تعنيه من وراء خطابها.





وأضاف "رسلان" في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء أن التصريحات الإثيوبية التي قالت أنه لن يمس كوب ماء واحد في مصر كانت كاذبة.





وتابع: "إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع، وهي تريد الهيمنة المطلقة للسيطرة على النهر كي يتحول إلى بحيرة مثلما قال رئيس الوزراء السابق بعد الملء الأول الآن تحول النهر الأزرق إلى بحيرة إثيوبية".



