أكد مدير الكرة بنادي لايبزيج، ماركوس كرويشه، إن على فريقه أن يكون في أفضل حالاته إذا أراد الفوز على بايرن ميونخ يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، وذلك رغم افتقاد منافسه للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وأوضح كرويشه في تصريحات لموقع ستاتس بيرفورم: "من المهم ما سنقدمه على أرض الملعب يوم السبت، إذا وصلنا إلى أقصى حدود مستوانا وهو ما سنفعله، فسيكون لدينا فرصة جيدة للفوز على بايرن ميونخ".



وأضاف: "بالطبع ليفاندوفسكي الذي سجل 35 هدفاً للفريق هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لبايرن، لكن قائمة الفريق قوية ويمكنهم إيجاد بديل له".



كان نادي بايرن ميونخ قد اعلن أمس الثلاثاء، غياب نجمه ليفاندوفسكي عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع بسبب إصابة في الركبة، ما يعني غيابه عن مباراة قمة الدوري أمام لايبزغ ومباراة ربع نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.



ويتقدم بايرن ميونخ بفارق أربع نقاط عن لايبزغ صاحب المركز الثاني، ويسعى لايبزغ للفوز للحفاظ على أماله في الفوز باللقب.



وقال كرويشه إن العامل الحاسم في تلك المباراة سيكون إيجاد التوازان، مؤكداً أن فريقه سيسعى لفعل ذلك، وأوضح: "أداءنا جيد هذا الموسم ولدينا فرصة للاقتراب إذا فزنا على بايرن يوم السبت".