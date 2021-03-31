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تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، صدمة قوية بغياب حمدي فتحي لاعب وسط القلعة الحمراء بعد إصابته بكسر في الذراع أثناء فترة تواجده مع منتخب مصر.

مدة غياب حمدي فتحي عن مباريات الأهلي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة بعد اجراءه عملية جراحية في ذارعه.

وأوضح شوقي أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيغيب لمدة 8 أسابيع مقبلة بعد خضوعه للعملية الجراحية.

وكان حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تعرض للإصابة في ذراعه خلال مباراة منتخبي مصر وكينيا ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان بالكاميرون.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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حمدي فتحي عن الأهلي المريخ الزمالك الاهلي الابطال

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