تعرف على مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا





تنطلق مباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2020 – 2021 خلال شهر أبريل المقبل، بعدما أسفرت قرعة البطولة القارية عن مواجهات نارية.





وجاءت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:-





- ريال مدريد × ليفربول

- بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان

- تشيلسي × بورتو

- مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند





وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي، ويواجه مانشستر سيتي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.





بينما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ويلتقي تشيلسي مع بورتو البرتغالي يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءًا.





فيما ستقام مباريات الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 13، 14 من الشهر المقبل.



