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كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بديل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تشكيل الفارس الأبيض حال رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

بديل فرجاني ساسي في الزمالك 

من جانبه طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز،  التعاقد مع لاعب ديفندر مميز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وحدد كارتيرون نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بديلا لفرجاني ساسيحيث يرى المدرب الفرنسي أنه لاعب يجيد الواجبات الدفاعية والهجومية وصناعة الفرص مثل النجم التونسي.

الجدير بالذكر أن عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ينتهي مع الفارس الأبيض في شهر يونيو المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي القلعة البيضاء حتى الآن لتجديد عقده.

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