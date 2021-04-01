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أسامة ربيع: السفينة الجانحة تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار(فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:40 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
كساب أحمد
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل محادثاته مع الرئيس السيسي خلال أزمىة السفينة الجانحة، مؤكدا أن الرئيس كان يتابع لحظة بلحظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء: «الرئيس السيسي كان بيصلي فجر ويكلمني كل يوم علشان يطمن على آخر تطورات السفنية الجانحة.. وفجر يوم الإثنين بشرت الرئيس بتحرك السفينة».

وأكمل: 800 فرد شاركوا في تعويم السفينة الجانح، مضيفا أنه قرر تنظيم احتفالية له غدا الخميس مع صرف مكافآت لهم، مشيرًا إلى أإن السفينة الجانحة موجودة حاليا في منطقة البحريات، مؤكدا أن حركة الملاحة تسير بأمان في قناة السويس.

وأشار ربيع إلى أن 113 سفينة عبرت قناة السويس الإثنين الماضي، و81 سفينة عبرت أمس، واليوم عدد كبير من السفن عبرت قناة السويس، مضيفا أن الحاويات الكبيرة تمر أولا من قناة السويس، مؤكدًا أن السفينة الجانحة ستغادر بعد الاتفاق على التعويض وفي حالة رفضهم سيتم التحفظ على السفينة.

وأردف أن السفينة تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار،، مؤكدا أن كان هناك تعاون من الشركة المالكة للسفينة خلال الأزمة، مضيفًا أن الرئيس السيسي وجه منح حوافز بتخفيض يترواح ما بين 5 -15% للسفن المتضررة بسبب أزمة السفينة الجانحة.

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تعويم السفينة الفجر السفينة الجانحة

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