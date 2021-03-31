ممدوح الصغير في زيارة لـ"الفجـر": صناعة الصحافة في أزمة.. والشباب أولوياتي

زار الكاتب الصحفي ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي.



وقدّم "الصغير" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجها.



وقال ممدوح الصغير إن نه يضع شباب الصحفيين ومشكلاتهم على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، والذين يمثلون نحو 50% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهو رقم يعطي أملًا قويًا للمهنة في المستقبل، ويراهن على قوتهم في مواكبة التطور، والدخول لعالم المنصات الإلكترونية.



وأضاف أن شباب الصحفيين يحتاجون إلى نوع من الحماية والأمان، وتوفير الضمانات لخلق بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى التدريب الجيد، وهو ما يضمن لهم استقلالية في حال الانفصال عن المؤسسة؛ فيصبح كل صحفي صاحب منصة ومحتوى، ويصبح صاحب مؤسسة فيما بعد.



وأكد "الصغير" أن الصحافة المصرية كانت الأقوى والأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، وساعدت مصر أن تكون من أكبر دول الشرق الأوسط، وأدت دور قوى ناعمة نحتاج إلى استعادته الآن، عن طريق استضافة شيوخ المهنة وكبار الكُتاب في مؤتمر عام وندوات، لتقديم النصائح لشباب الصحفيين.



وأوضح أن صناعة الصحافة في أزمة على مستوى العالم وليس مصر فقط، ويجب أن نقف على أسباب المشاكل التي تتعرض لها، إذا أردنا إيجاد حلول حقيقية، لافتًا إلى المشكلة الرئيسية لانخفاض التوزيع، وهي أن المحتوى الصحفي أصبح بعيدًا بشكل كبير عن اهتمامات المُستقبِل، ولا يعبر بشكل حقيقي عن آرائه وطموحاته، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لدى تلك الصحف والمؤسسات، حول تغير شكل شريحة القارئ وتغير اهتماماته، واختفاء التنوع.



وشدد "الصغير" على ضرورة الارتقاء بمستوى الصحفي المصري؛ نظرًا أنه الأكثر طلبًا في السوق العربي، وطالما كان الأكثر احترافية ومهنية، وهو ما يدفعنا للبحث عن خطة تدريب قوية للزملاء.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.