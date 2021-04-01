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رئيس قناة السويس يكشف كيفية احتساب قيمة التعويضات نتيجة أزمة السفينة الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لا توجد مسئولية على قناة السويس في أزمة السفينة الجانحة

وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هيئة القناة ستقوم بتقديم إجمالي التعويضات للشركة المالكة فيما يخص المبلغ الذي خسرته القناة نتيجة توقف الحركة خلال القناة لمدة 6 أيام واستخدام القاطرات والكراكات لمدة 6 أيام.

وتابع "ربيع حدثت بعض المشاكل في الكراكات والقاطرات المستخدمة، وذلك نتيجة العمل المستمر لمدة 24 ساعة خلال الـ 6 أيام.

وأوضح أن الهيئة أعدت 3 سيناريوهات من أجل حل الأزمة، منوها إلى أن قيمة التعويضات لم يتم تحديدها حتى الآن، مضيفا: قناة السويس يصل إليها 15 مليون دولار يوميا، وعليه سنحسب قيمة التعويضات.

وأكد ربيع: "التحقيقات بدأت اليوم، وعدم استجابة القبطان من الممكن أن تكون من تعليمات الشركة ولكنه سيستجيب، لأن السفينة محجوز عليها وكل شيء سيظهر، والشركة سترسل محاميا ولا توجد مسئولية على قناة السويس لأن دور المرشد استشارى فقط.. في يد الشركة أن تنتهى بشكل أسرع وتدفع التعويضات، وإذا لم تستجب سيتم الحجز على السفينة لمدة طويلة، ولا توجد مطالبات رسمية حتى الآن، لأن التحقيق ما زال فى بدايته".

وفيما يخص الأقاويل المنتشرة عن زيادة قيمة التأمين على الملاحة البحرية، أكد أن هذه الأقاويل غير صحيحة، مضيفا ان قناة السويس تعد أمن طريق بحري ولن يتم هذا الأمر.

وأشار إلى أن الهيئة درست كافة الطرق الملاحية المنافسة، وعليه نقوم بإتاحة الحوافز والتخفيضات، موضحا أن الهيئة اتخذت هذا الحل خلال أزمة كورونا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه بعد انتهاء الأزمة كان لدينا 422 سفينة وغادرت 113 سفينة فور دخول السفينة الجانحة البحيرات يوم 31، ودخلت 81 سفينة، وإن شاء الله ينتهوا فى يومين أو يوم ونصف، وفى خلال 4 أيام تعود الأمور لطبيعتها، ونحن نعمل 24 ساعة هذه الأيام".

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