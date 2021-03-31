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الرئيس الأمريكي يخطط لعدم تجديد الحظر على تأشيرات العمالة المؤقتة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
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كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض يخطط لعدم تجديد الحظر على تأشيرات العمالة المؤقتة الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما سيعيد فتح بعض الوظائف في سوق العمل والتي أوقفها ترامب خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن ترامب حظر تأشيرات عدة وظائف بأمر تنفيذي في يونيو الماضي، وتضمنت تلك الوظائف مبرمجين الحاسب الآلي والمهندسين والطلاب الذين يدخلون تحت برامج العمل والدراسة بجانب العمال الموسميين في مجال الضيافة، موضحة، أن إدارة ترامب أعلنت آنذاك أن حظر تأشيرات العمل المؤقتة وحظر آخر على التأشيرات الخضراء هو أمر ضروري لحماية فرص العمل للأمريكيين الذين خسروا وظائفهم بسبب الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، لكن دراسات عدة أظهرت أن المهاجرين يفيدون الاقتصاد.

ونوهت الصحيفة بأن بايدن عند تنفيذ حظر ترامب، قال إن تلك القيود تضر الأمة بأكملها حيث تمنع بعض أفراد العائلات من الانضمام إلى أقربائهم كما تضر بالمجالات التي تستفاد من المهارات القادمة من مختلف أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن رفعت بالفعل حظر ترامب عن التأشيرات الخضراء قائلة إنها "لا تساهم في تقدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

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