بمناسبة ذكرى سيامته.. تعرف على الأنبا جورج بكر

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية القبطية، والرومية بذكرى السيامة الاسقفية للمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك في مصر.

وفي تلك المناسبة تقدم الفجر بعض المعلومات عنه:

1- من مواليد محافظة القاهرة 1946

2- التحق بكلية اللاهوت الإكليريكية التي تحمل شعار القديسة حنة، في حريصا في دولة لبنان العربية الشقيق

3- حصل على شهادة جامعة الروح القدس

4- أكمل دراسته اللاهوتية في الكلية الإكليريكية "البرادو"، في ليون

5- نال درجة الليسانس القانوني

6- تمت سيامته قسًا في عام 1973

7- انتقل للخدمة في معظم الرعايا التابعة لمطرانية الروم الكاثوليك في القاهرة والإسكندرية وطنطا

8- تم تعيينه ناظرًا ثم وكيلًا ثم رئيسًا للمدرسة البطريركية في 1978

9- رسم اسقفًا في 24 مارس 2006، في كاتدرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة، بيد البطريرك جريجوريوس الثالث

10- سافر إلى القدس في أول يونيو 2006

11- خدم فيها نائبًا بطريركيًا إلى 8 يناير 2008

12- تم انتخابه من قبل المجمع البطريركي المُنعقد في عين تراز، في يونيو2008، نائبًا بطريركيًا لمصر والسودان، وجرى تجليسه في الكاتدرائية يوم 20 يونيو 2008.