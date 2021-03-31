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بمناسبة ذكرى سيامته.. تعرف على الأنبا جورج بكر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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احتفلت  الكنيسة الكاثوليكية القبطية، والرومية بذكرى السيامة الاسقفية للمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك في مصر.

وفي تلك المناسبة تقدم الفجر بعض المعلومات عنه:

1-      من مواليد محافظة القاهرة 1946

2-      التحق بكلية اللاهوت الإكليريكية التي تحمل شعار القديسة حنة، في حريصا في دولة لبنان العربية الشقيق

3-      حصل على شهادة جامعة الروح القدس

4-      أكمل دراسته اللاهوتية في الكلية الإكليريكية "البرادو"، في ليون

5-      نال درجة الليسانس القانوني

6-      تمت سيامته قسًا في عام 1973

7-      انتقل للخدمة في معظم الرعايا التابعة لمطرانية الروم الكاثوليك في القاهرة والإسكندرية وطنطا

8-      تم تعيينه ناظرًا ثم وكيلًا ثم رئيسًا للمدرسة البطريركية في 1978

9-      رسم اسقفًا في 24 مارس 2006، في كاتدرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة، بيد البطريرك جريجوريوس الثالث

10-  سافر إلى القدس في أول يونيو 2006

11-  خدم فيها نائبًا بطريركيًا إلى 8 يناير 2008

12-  تم انتخابه من قبل المجمع البطريركي المُنعقد في عين تراز، في يونيو2008، نائبًا بطريركيًا لمصر والسودان، وجرى تجليسه في الكاتدرائية يوم 20 يونيو 2008.

 

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