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وزير الآثار يكشف موعد فتح متحف الحضار أمام الجمهور (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:18 ص
المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
أمنية فوزي
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قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة سيكون مفتوحًا للجمهور يوم الأحد الموافق 4 أبريل صباحًا.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء،أن القاعة التي ستعرض بها المومياوات الملكية في متحف الحضارة مصممة على أعلى مستوى.

وأوضح أن قاعة المومياوات ليس لها رسوم إضافة على ثمن التذكرة، ولكنها لها ضوابط معينة في التصوير، لافتًا إلى أن افتتاح القاعة الخاصة بالمومياوات الملكية للجمهور 18 أبريل بالتزامن مع يوم الحضارة العالمي.

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متحف الحضاره المومياوات الملكيه المتحف القومى

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