وزير الآثار يكشف موعد فتح متحف الحضار أمام الجمهور (فيديو)

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة سيكون مفتوحًا للجمهور يوم الأحد الموافق 4 أبريل صباحًا.





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء،أن القاعة التي ستعرض بها المومياوات الملكية في متحف الحضارة مصممة على أعلى مستوى.



