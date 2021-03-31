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مصادر كنسية: قطعة أرض جديدة لبناء كنيسة للروم في دمياط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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علمت الفجر من مصادر كنسية مطلعة، إن كنيسة الروم الارثوذكس بمصر، حصبا على قطعة أرض جديدة لبناء كنيسة في محافظة دمياط.

وقالت المصادر إن اللواء سمير بشري بندلي رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس بدمياط وسكرتير المجلس الطائفي العام بمصر، وقع منذ ايام قليلة، العقد الخاص بقطعة الارض التي تقع مجاورة لنادي وادي دجلة.

وشارك بحضور مراسم التوقيع التي تمت في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المطران نرجسيوس القائم مقام مطرانية بلوزيوم وتوابعها والوكيل البطريركي بالإسكندرية ومطران نفكرانوس.

وشارك أيضا بالحضور كاهن الكنيسة وأعضاء المجلس الطائفي بدمياط وشباب الكنيسة.

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