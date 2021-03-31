عاجل.. لحظة تسلم مصر شحنة كبيرة من لقاح أسترازينكا (بث مباشر)

بثت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو بخاصية "اللايف" للحظة وصول دفعة من لقاح أسترازينكا بمطار القاهرة الدولي.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارىء من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



