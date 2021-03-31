الأنبا رويس.. القديس الذي مرض 9 سنوات وشفى المرضي

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى رحيل الانبا رويس، الذي بنيت على اسمه الكاتدرائية.

قال عصام يواقيم، المتخصص في التاريخ الكنسي، في تصريحات خاصة، إن الأنبا رويس هو مضرب مثل لكل مريض في عصرنا الحالي؛ لأنه ختم حياته باحتمال مرض شديد بصبر حتى سُمِّي أيوب الجديد، مضيفا: "أن الأنبا رويس مرض تسع سنوات متصلة، كان فيها طريح الفراش، صامتًا لا يكلم أحدًا، محتملًا بصبر عجيب، موضحًا انه على الرغم من مرضه لكن صلاته كانت تشفي المرضى الذين يزورونه".

واضاف: وبنيت على اسم القديس الانبا رويس ست كنائس وهي:

1- كنيسة الأنبا رويس، بشبرا البلد، بشبرا الخيمة، بالقليوبية، مصر

2- كنيسة الأنبا رويس، بكفر فرج جرجس، بمنيا القمح، بالشرقية، مصر

3- كنيسة الشهيد أبوسيفين والأنبا رويس، بحدائق المعادي، بالقاهرة، مصر

4- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بالكاتدرائية، بالقاهرة، مصر

5- كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس، بحدائق الأهرام، بالجيزة، مصر

6- كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا رويس، بالفلكي، بالسيوف، بالإسكندرية، مصر.

واختتم قائلا:" إن الانبا رويس هو صاحب الكنيسة الاثرية التي بني حولها حرم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية".

ويشار الى ان الأنبا رويس هو قديس مصري عرف عنه النسك الشديد عاش في عهد مبكر وتعترف الكنيسة القبطية بقداسته.