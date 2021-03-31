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ابراهيم عادل: الكنيسة تستغل إقامة المسيح للعازر في إثبات لاهوته

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تتذكر الكنيسة القبطية، بذكرى واقعة إقامة لـ"عازر من بين الأموات"، والذي يعد أول أحداث أسبوع الالام.

 

قال الأعنسطس "ابراهيم عادل"، مرتل كنيسة السيدة العذراء، إن الكنيسة تستخدم تلك الواقعة في إثبات صحة معتقدها، بأن المسيح هو الله الظاهر في صورة الجسد، موضحًا أن لعازر كان صديقا مقربا للسيد المسيح مرض مرضا عصيبا لم يقوى على احتماله، فتوفي، وكاناتا مريم ومارثا اختيه قد أرسلتا في طلب المسيح حتى يشفيه، إلا أنه نظرا لبعد المسافة تأخر في الوصول، فكان لعازر قد توفي منذ 4 أيام لدرجة أن جسده "قد بدأ ينحل وينتن".

 

وأضاف: أن لعازر بعد أن أقامه المسيح عاش فترة كبيرة وأصبح ضمن رسل السيد المسيح السبعين الذين كرزوا بالمسيحية في الكرة الأرضية، موضحًا انه بعد أن أقامه المسيح من الاموات  تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه المسيح من الأموات، لأن الكثيرين - بسبب عظم هذه الآية آمنوا بالمسيح.

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