بمناسبة ذكرى سيامته.. ماذا تعرف عن الأنبا باسيليوس فوزي؟
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بتذكار السيامة الكهنوتية للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.
وبتلك المناسبة تنشر الفجر بعض المعلومات
عنه:
1-
ولد الأنبا باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م
بمحافظة المنيا
2-
حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام
1978م
3-
درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية
بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م
4-
رسم في نفس العام الذي شهد سيامته الكهنوتية
بيد الكاردينال أنطونيوس
5-
عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان
بالمنيا عام 1980
6-
استمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة
بمدينة مغاغة عام 1983م
7-
تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م
8-
في نفس العام عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس
التابعة لإيبارشية المنيا
9-
فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية
خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج
خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير، ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.