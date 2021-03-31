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بمناسبة ذكرى سيامته.. ماذا تعرف عن الأنبا باسيليوس فوزي؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بتذكار السيامة الكهنوتية للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وبتلك المناسبة تنشر الفجر بعض المعلومات عنه:

1-      ولد الأنبا باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا

2-      حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م

3-      درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م

4-      رسم في نفس العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس

5-      عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980

6-      استمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م

7-      تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م

8-      في نفس العام عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا

9-      فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبوالخير، ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.


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