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ما هي علاقة كنيسة الروم بالثورة اليونانية على الأتراك في 1821

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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منذ عام 1821 أي من 200 عام مضت تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بمص بتخلص اليونان من الاحتلال التركي.

 

وتقول كنيسة الروم في وثائقها  أن الاحتلال التركي ظل جاثمًا على أرض اليونان لمدة 400 عام، وخرج بفضل مقاومة أبنائها الذين قدموا الكثير من الشهداء لتحرير بلدهم، لذلك تحتفل الكنيسة بتلك المناسبة.

 

ومن جانبه، وخلال القداس الإلهي الذي ترأسه صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في كنيسة البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية، تحدث عن شخصية عظيمة في المسيحية لعبت أحد أهم الأدوار في الثورة اليونانية عام 1821، حيث ناضل بقوة من أجل حرية الأمة اليونانية، وهو مثلث الرحمات البابا ثيوفيلوس باتميوس".

 

وقال: "إن كان للبطريركية المسكونية المقدسة البطريرك غريغوريوس الخامس أثناء الكفاح المقدس عام 1821، وإذا كان لليونان جرمانوس البطريرك القديم، فإن بطريركية الإسكندرية كان لها بطريرك الإسكندرية ثيوفيلوس باتميوس الذي دافع عن الأرثوذكسية والشعب اليوناني".

 

وأضاف: "لقد مرت مائتي عام واليونان وقبرص ما زالا يأملان برفع صليب الأرثوذكسية، مائتي عام حتى الآن تلوح راية الحرية لكي تتحرر شعوب الأرض. تعيش شعوب الأرض حسب تاريخها. وهم لا يموتون! لأنهم يعرفون كيف يغنون ويرنمون بحريتهم، وفي الواقع، من المميزات أن ألكسندروس إبسيلانتس أطلق على البابا ثيوفيلوس *روعة البطاركة، وعظمة الأمة ودعم اليونان، ذلك كما ورد في أرشيف بطريركية الإسكندرية".

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