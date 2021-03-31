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تحمي من كورونا.. الفجر تسلط الضوء على ترانيم مريم الطقسية في الصوم الكبير

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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بدأت كنيسة الروم الارثوذكس، الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

 

قال الذياكون نيكولاس، في تصريحات خاصة، إن إن مساء كل يوم جمعة خلال الصوم الأربعيني المقدس، يُرتل الروم الارثوذكس مديح العذراء مريم باللحن الثامن، موضحًا أن اللحن يقول: "إني أنا مَدِنَتُكِ يا والدةَ الإله، وأكتُبُ لكِ نَشَائِدِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية. وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقِذَةٍ منَ الشَّدائد. لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب. أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد. حتى أصرخَ إليكِ: إفرحي يا عروسًا لا عريسَ لها.

 

وأضاف:" إن لحن "الأودية السادسة" من براكليسي، وابتهال العذراء بكنيسة الروم الأرثوذكس، يتُرتّل في أية حاجة من مرض أو ضيق مثل الكورونا، مضيفًا أن اللحن يقول: "يا شفيعة المسيحيين غيرَ الخازية الوسيطة لدى الخالق غير المردُودة لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمانٍ، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائمًا بمكرميك".

 

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