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أحمد مجاهد يكشف كواليس تعيين اللجنة الخماسية وتبرعه بالراتب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة عن كواليس تعيينه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس :"حسام غالي وماجد نجاتي اعتذرا عن التواجد في اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والمهندس هاني أبو ريدة هو الذي وضع الترشيحات".

وأكد مجاهد أن أبو ريدة هو الذي تقدم بأسماء اللجنة الخماسية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتم عقد جلسة في أحد الفنادق والاتفاق على كافة الأسماء.

وواصل :"إنفاتينو رئيس اتحاد الكرة كان متواجد في القاهرة بعد بطولة أمم افريقيا وتم عرض كافة الأسماء والاتفاق على اللجنة الخماسية لحين عقد انتخابات".

وأضاف :"اللجنة الخماسية كانت تعمل بأجر واللجنة الثلاثية بأجر وقررت التبرع بالراتب لصندوق قدامى اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم".

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