عبدالمجيد خلال زيارة لـ"الفجـر": بدأنا العمل على تطبيق ذكي لمشروع العلاج.. وخطة قوية لاستكمال ما بدأناه

زار الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي.



وقدّم "عبدالمجيد" برنامجه الانتخابي للزملاء، ورد على كافة استفسارتهم، حول قضايا المهنة والمشكلات التي يتعرض لها الزملاء، وأيضًا الحلول التي يضعها برنامجها.



وقال أيمن عبدالمجيد إن لجنة الرعاية الصحية بالنقابة، عملت خلال الدورة السابقة للمجلس على الاهتمام بالزملاء بالمحافظات المختلفة، والذين كانوا يعانون من المركزية وسوء التغطية.



وأضاف أنه عمل خلال رئاسته للجنة، على توسيع قاعدة تغطية مشروع العلاج لـ20 محافظة مختلفة، ورصد الثغرات الجغرافية قبل البدء بأي حلول، بالإضافة إلى العمل على استبيان للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، لوضع مقترحاتهم ومطالبهم بجهات طبية مختلفة، استطاعت اللجنة أن تتعاقد مع 80% منهم بالفعل.



وتابع: "وضعنا حل جذري لأزمة الزملاء بالمحافظات الحدودية، فعممنا العلاج بجميع المستشفيات، على أن يحضر عضو النقابة على فاتورة يحصل على 70% من قيمتها، بالإضافة إلى التعاقد مع كافة المستشفيات العسكرية في مصر، والمستشفيات العلاجية".



وأكد "عبدالمجيد" أن اللجنة استطاعت توفير 512 سرير رعاية مركزة بالمستشفيات للزملاء الصحفيين وأسرهم، فضلًا عن توفيرها 750 مسحة مجانية، بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، بواقع ألفين جنيه للمسحة، بالإضافة إلى استفادة نحو 6 آلاف من الزملاء، من خدمات توفير الكحول والكمامات الطبية بأسعار زهيدة وأعلى جودة.



وأكد "عبدالمجيد" أن اللجنة استطاعت أن توفر الأشاعات المقطعية للزملاء خلال أزمة كورونا، وخدمت الآلاف منهم، بقيمة 400 جنيه، يدفع منهم الصحفي فقط 200 جنيه، وتتحمل النقابة الـ200 الآخرين، وذلك في وقت وصلت في أسعار الأشاعات 1000 جنيه للمواطنين.



واستطرد "عبدالمجيد" بأن اللجنة بدأت العمل على "أبلكيشن" تطبيق ذكي للهواتف المحمولة لمشروع العلاج، يُسهل على الزملاء الصحفيين، الحصول على خطابات التحاليل والتحويلات، بالإضافة إلى موقع رسمي للجنة، يُتاح عليه قاعدة بيانات مشروع العلاج بشكل متكامل، من أسماء الأطباء وعناوين مراكزهم وأرقام التواصل، بالإضافة إلى المستشفيات.



وشدد "عبدالمجيد" على أنه استطاع خلال رئاسته للجنة، أن يحصل على إعلانات بكُتيب مشروع العلاج بلفت نصف مليون جنيه، بزيادة 200% عن الأعوام التي سبقته.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.