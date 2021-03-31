سبب تغطية أوجه كهنة الروم في قداسات "الصوم الكبير"

بدأت كنيسة الروم الارثوذكس، الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

الذياكون نيقولاس، فسر في تصريحات خاصة، سبب إحدى الطقوس التي لطالما تسائل حولها المصريين، وهي ظاهرة تغطية وجه الكهنة بكنيسة الروم الارثوذكس في قداسات الصوم الكبير، قائلا: " في خدمة القُدسات السابق تقديسها (البروجيازميني) التي تُقام من الإثنين إلى الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، يُغطّي الكاهن رأسه ووجهه عندما ينقل القُدُسات؛ لأن الكاهن في دورة القرابين يحمل بيد الصينية الموضوع عليها "الجسد المتحد بالدم الذي تمّ تقديسه في قداس إلهي سابق". وباليد الأخرى الكأس التي تحوي النبيذ.

وأوضح أن الكاهن يتشبه بموسى الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له في العُلّيقة المُشتعلة (خروج 6:3). كما يتشبة بإيليا النبيّ الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له على جبل حوريب (1ملوك 13:19)، ويتشبه كذلك بملائكة السيرافيم ذوات الستّة الأجنحة الذين رآهم أشعيا النبي في رؤياه في الهيكل وهم يُغطّون وجوههم باثنين من تلك الأجنحة الستّة أمام الله.