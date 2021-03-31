Advertisements

سبب تغطية أوجه كهنة الروم في قداسات "الصوم الكبير"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

بدأت كنيسة الروم الارثوذكس، الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

 

الذياكون نيقولاس، فسر في تصريحات خاصة، سبب إحدى الطقوس التي لطالما تسائل حولها المصريين، وهي ظاهرة تغطية وجه الكهنة بكنيسة الروم الارثوذكس في قداسات الصوم الكبير، قائلا: " في خدمة القُدسات السابق تقديسها (البروجيازميني) التي تُقام من الإثنين إلى الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، يُغطّي الكاهن رأسه ووجهه عندما ينقل القُدُسات؛ لأن الكاهن في دورة القرابين يحمل بيد الصينية الموضوع عليها "الجسد المتحد بالدم الذي تمّ تقديسه في قداس إلهي سابق". وباليد الأخرى الكأس التي تحوي النبيذ.

 

وأوضح أن الكاهن يتشبه بموسى الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له في العُلّيقة المُشتعلة (خروج 6:3). كما يتشبة بإيليا النبيّ الذي غطّى وجهه رهبةً من الحضرة الإلهية عندما تجلّي الرب له على جبل حوريب (1ملوك 13:19)، ويتشبه كذلك بملائكة السيرافيم ذوات الستّة الأجنحة الذين رآهم أشعيا النبي في رؤياه في الهيكل وهم يُغطّون وجوههم باثنين من تلك الأجنحة الستّة أمام الله.

 

أخبار تهمك

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

منذ ساعة و 18 دقيقة

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان