Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 -3-2021 بالبنوك ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم  

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar

أخبار تهمك

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ أقل من ساعتين

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 23-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 24-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 25-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان