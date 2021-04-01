شاهد.. اللقطات الأولى لوصول 854 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اللقطات الأولى لاستقبال مصر 854 ألف و400 جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت في 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني(http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.