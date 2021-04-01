Advertisements

شاهد.. اللقطات الأولى لوصول 854 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:15 ص
لحظة وصول اللقاح
لحظة وصول اللقاح
أمنية فوزي
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اللقطات الأولى لاستقبال مصر 854 ألف و400 جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت في 28 فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني(http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 139 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا لقاح أسترازينيكا كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وصول لقاح "أسترازينكا" لمصر.. "الصحة العالمية" تعلق

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

محمد منير: "شرف كبير لِي للمشاركة في "الاختيار 2".. وأجسد دور الشهيد عمر القاضي" (خاص)

منذ ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم حسن يكشف السبب وراء ابتعاد توأمه عن تدريب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل شحنات لقاحات كورونا التي حصلت عليها مصر

شحنات كبيرة من سينوفارم وأسترازينيكا.. لقاحات كورونا على الأبواب

برلماني: استقبال مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني يؤكد حرص الدولة القضاء عليه

عاجل| مصر تستقبل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح "استرازينيكا" خلال ساعات

عاجل.. لحظة تسلم مصر شحنة كبيرة من لقاح أسترازينكا (بث مباشر)

توضيح عاجل من الصحة بشأن لقاح أسترازينيكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:43 ص

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان