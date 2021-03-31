انتهاء مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)





ويتم توزيع جوائز وبدأ بالسلام الوطني ومقطوعة موسيقية.







وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم محمود حميدة، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أحمد رشوان، المخرج أمير رمسيس، المخرج سعيد حامد، الفنان محيي إسماعيل، والفنانة السودانية بنة خالد.





جدير بالذكر أن حفل الافتتاح أقيم قبل أسبوع في معبد الكرنك، وشهد تكريم الفنانة هند صبري، الفنان سمير صبري، المخرج علي عبدالخالق، الفنان محيي إسماعيل

شهد اليوم نادي التجديف بمدينة الأقصر حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.