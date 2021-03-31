Advertisements

الاب يوسف سدراك يوضح تسمية البابا فرنسيس لـ2021 باسم "سان يوسف"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

أطلق البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، على سنة 2021، 3 مسميات إلى الآن المُسمى الأول هو سنة الحب، بينما المُسمى الثاني هو سنة العائلة، بينما المُسمى الثالث هو سنة القديس يوسف.

ولها البعض يتسائل هو سبب التسمية الثالثة لعام 2021، أي سنة القديس يوسف، وهو ما دفع الفجر للتواصل مع الاب يوسف سدراك الذي قال إن في 1870 أعلن البابا الطوباوى بيوس التاسع القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه جاءت التسمية بمناسبة الذكرى الـ150 لهذا الإعلان، ولذلك خصص البابا فرنسيس سنة 2021 للقديس يوسف البتول.

ويوسف النجار هو شخصية من شخصيات العهد الجديد، خطيب مريم  ومربي يسوع والأب الأرضي له بخلاف الأب السماوي يهوه وينسب يسوع إلى كليهما، فهو ابن يهوه ويوسف في نفس الوقت حسب الاعتقاد المسيحي.

وينسب يسوع إلى الملك داود من خلاله إذ أن المسيح حسب المعتقد اليهودي والمسيحي يجب أن يكون من سلالة داوود. يعتقد المسيحيون أن يهوه اختار يوسف وكيلاً ممثلاً عنه وأن الروح القدس ائتمنته على حراسة عذرية مريم.

لم يرد ذكر ليوسف في رسائل بولس الطرسوسي وهي ما يُعتبر من أقدم الوثائق المسيحية ولا في أول الأناجيل مرقس، بل أن أول ظهور له في الأناجيل كان في أناجيل متى و‌لوقا.

تعتبره الكنائس الكاثوليكية و‌الأرثوذكسية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديساً شفيعاً وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعاً للكنيسة الكاثوليكية عام 1870.

 

أخبار تهمك

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان