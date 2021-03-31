الاب يوسف سدراك يوضح تسمية البابا فرنسيس لـ2021 باسم "سان يوسف"

أطلق البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، على سنة 2021، 3 مسميات إلى الآن المُسمى الأول هو سنة الحب، بينما المُسمى الثاني هو سنة العائلة، بينما المُسمى الثالث هو سنة القديس يوسف.

ولها البعض يتسائل هو سبب التسمية الثالثة لعام 2021، أي سنة القديس يوسف، وهو ما دفع الفجر للتواصل مع الاب يوسف سدراك الذي قال إن في 1870 أعلن البابا الطوباوى بيوس التاسع القديس يوسف شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه جاءت التسمية بمناسبة الذكرى الـ150 لهذا الإعلان، ولذلك خصص البابا فرنسيس سنة 2021 للقديس يوسف البتول.

ويوسف النجار هو شخصية من شخصيات العهد الجديد، خطيب مريم ومربي يسوع والأب الأرضي له بخلاف الأب السماوي يهوه وينسب يسوع إلى كليهما، فهو ابن يهوه ويوسف في نفس الوقت حسب الاعتقاد المسيحي.

وينسب يسوع إلى الملك داود من خلاله إذ أن المسيح حسب المعتقد اليهودي والمسيحي يجب أن يكون من سلالة داوود. يعتقد المسيحيون أن يهوه اختار يوسف وكيلاً ممثلاً عنه وأن الروح القدس ائتمنته على حراسة عذرية مريم.

لم يرد ذكر ليوسف في رسائل بولس الطرسوسي وهي ما يُعتبر من أقدم الوثائق المسيحية ولا في أول الأناجيل مرقس، بل أن أول ظهور له في الأناجيل كان في أناجيل متى و‌لوقا.

تعتبره الكنائس الكاثوليكية و‌الأرثوذكسية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديساً شفيعاً وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعاً للكنيسة الكاثوليكية عام 1870.