Advertisements

مسيحية أرمنية: سنحتفل قبل الكنائس المصرية بشهر بالقيامة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

قالت إيرين فهمي، ‘حدى المنتميات للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ستحتفل يوم السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد.

 

وأضافت، إن القداس الإلهي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المُقبل الموافق 3 من أبريل، بكنيسة القديسة تريزا للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، وذلك برئاسة الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مُطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر.

 

وأوضحت إيرين، إن الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية ستحتفل هي الأخرى بالعيد في ذلك اليوم، وذلك في اطار الوحدة بين الكنيستين، موضحًا انهما يسيران وفقًا للتقويم الجرجوري، بينما الفارق الزمني في الاحتفال بينهما وبين الكنيسة القبطية الارثوذكسية يأتي بسبب الفارق بين التوقمين الجرجوري الذي تسير وفقه الكنيسة الارمنية، والتقويم اليولياني الذي تسير وفقه الكنيسة القبطية.

 

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعات

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان