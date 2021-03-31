مسيحية أرمنية: سنحتفل قبل الكنائس المصرية بشهر بالقيامة

قالت إيرين فهمي، ‘حدى المنتميات للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ستحتفل يوم السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد.

وأضافت، إن القداس الإلهي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المُقبل الموافق 3 من أبريل، بكنيسة القديسة تريزا للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، وذلك برئاسة الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مُطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر.

وأوضحت إيرين، إن الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية ستحتفل هي الأخرى بالعيد في ذلك اليوم، وذلك في اطار الوحدة بين الكنيستين، موضحًا انهما يسيران وفقًا للتقويم الجرجوري، بينما الفارق الزمني في الاحتفال بينهما وبين الكنيسة القبطية الارثوذكسية يأتي بسبب الفارق بين التوقمين الجرجوري الذي تسير وفقه الكنيسة الارمنية، والتقويم اليولياني الذي تسير وفقه الكنيسة القبطية.