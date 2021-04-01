Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-4-2021.. المعدن الأصفر يتعافى فى أول تعاملات أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
تعافت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات شهر أبريل اليوم الخميس، ليرتفع جرام المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 857.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 750جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 642.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6000 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

تراجع المعدن الأصفر بنحو 9.6 بالمائة، ما يعادل 181 دولار، في أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016، كما هبط بنحو 0.9 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.8 بالمائة، ما يعادل 29.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1713.18 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1710.25 دولار للأوقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُجهز مفاجأة سارة لمدافع الأهلي أمام المريخ السوداني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص..بسنت النبراوي تتعرض لهجوم كبير بسبب "حلوة الدنيا سكر"

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

فاتي يوجه رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُحدد شروطه لضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نادية العراقية تتقدم بطلب للحصول على "تأشيرة" إلى إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26-3-2021

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021

أسعار الذهب اليوم السبت 27-3-2021.. المعدن الاصفر يقلص الخسائر الأسبوعية

سعر الذهب اليوم السبت 27-3-2021 في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 م

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

06:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

06:37 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان