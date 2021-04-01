أسعار الذهب اليوم الخميس 1-4-2021.. المعدن الأصفر يتعافى فى أول تعاملات أبريل

تعافت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات شهر أبريل اليوم الخميس، ليرتفع جرام المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.





أسعار الذهب في مصر اليوم :





سعر الذهب عيار 24 يسجل 857.25 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 يسجل 750جنيهًا





سعر الذهب عيار 18 يسجل 642.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب يسجل 6000 جنيهًا









أسعار الذهب العالمية





تراجع المعدن الأصفر بنحو 9.6 بالمائة، ما يعادل 181 دولار، في أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016، كما هبط بنحو 0.9 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.8 بالمائة، ما يعادل 29.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1713.18 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1710.25 دولار للأوقية.