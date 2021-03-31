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ثالث اكبر طائفة بالعالم.. تعرف على الكنيسة الأسقفية بمصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.

وترصد الفجر بعض المعلومات عن الكنيسة الاسقفية بمصر:

·         الكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا

·         كل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية والروحية

·         يرأسها رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية

·         يعتبر هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين فى العالم

·         يبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون مسيحى

·         اتاشر الطائفة فى ١٦٤ دولة

·         هي ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد.

·         يسبقها الكاثوليكية «١.٢ مليار»

·         يسبقها ايضًا الروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين اليونانيين والروس

 

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