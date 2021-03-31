ثالث اكبر طائفة بالعالم.. تعرف على الكنيسة الأسقفية بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.

وترصد الفجر بعض المعلومات عن الكنيسة الاسقفية بمصر:

· الكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا

· كل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية والروحية

· يرأسها رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية

· يعتبر هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين فى العالم

· يبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون مسيحى

· اتاشر الطائفة فى ١٦٤ دولة

· هي ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد.

· يسبقها الكاثوليكية «١.٢ مليار»

· يسبقها ايضًا الروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين اليونانيين والروس