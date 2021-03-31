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ثالث اكبر طائفة بالعالم.. تعرف على الكنيسة الأسقفية بمصر
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:56 م
خاص الفجر
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.
وترصد الفجر بعض المعلومات عن الكنيسة
الاسقفية بمصر:
·
الكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا
·
كل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية
والروحية
·
يرأسها رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد
الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية
·
يعتبر هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين
فى العالم
·
يبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون
مسيحى
·
اتاشر الطائفة فى ١٦٤ دولة
·
هي ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث
العدد.
·
يسبقها الكاثوليكية «١.٢ مليار»
·
يسبقها ايضًا الروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين
اليونانيين والروس
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